РИАМО - 25 июн. Из-за отравления в Подмосковье госпитализировали 12 человек, в настоящий момент в больнице остаются девять человек, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.
«Было заявлено 50 человек (после пищевого отравления – ред.), кто как - кто на скорой, кто на такси. После осмотра были госпитализированы 12», - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что утром трое пациентов покинули больницу.
Семь человек госпитализировали в Чехове в результате отравления бытовым газом>>
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии