РИАМО - 25 июн. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова навестила оставленных мамой в хостеле двойняшек и отметила, что они чувствуют себя хорошо и привыкают к новой обстановке, говорится в сообщении пресс-службы детского омбудсмена.

Уроженка Украины 28 мая оставила годовалых мальчика и девочку в хостеле Котельников и не вернулась за ними. Сотрудники хостела только на следующий день обратились в правоохранительные органы. В отношении матери возбудили уголовное дело по статьям «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка».

«Малыши постепенно привыкают к новой обстановке, веселые, хорошо кушают. В деревне рады их появлению. Семья, в которую они попали, опытная, большая», – отметила Мишонова.

Она уточнила, что сейчас малыши живут в ресурсной семье в детской деревне SOS в Томилине городского округа Люберцы.

По ее словам, дальнейшая судьба малышей пока не определена.

«До окончания предварительного следствия и судебного разбирательства дети останутся в ресурсной семье. Их дальнейшую судьбу определит опека в зависимости от всех обстоятельств», – подчеркнула Мишонова.