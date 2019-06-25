РИАМО – 25 июн. Группа актеров и зрителей МХАТа в видеообращении к Путину раскритиковала качество спектаклей театра, на критику ответил заместитель худрука МХАТа Александр Замыслов, сообщает РИА Новости.

В видеообращении актеры попросили вернуть бывшему худруку Татьяне Дорониной возможность влиять на репертуар. Доронина покинула пост худрука МХАТа, которую она занимала с конца 1980-х, в декабре 2018 года. Новым руководителем стал продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков. Доронину назначили на специально введенную должность президента театра.

«Владимир Владимирович, мы обращаемся к вам. Спасите народную артистку СССР Доронину и МХАТ имени Горького, театр с великой историей. В нарушение приказа Минкультуры президент театра Доронина лишена всех полномочий, в том числе влияния на репертуарную и художественную политику театра. МХАТ целенаправленно превращается в прокатную площадку», — зачитала обращение актриса Лидия Матасова.

В обращении также сказано, что классический репертуар «замещается спектаклями низкого художественного уровня, что ведет к уничтожению русского национального театра и, как следствие, русского языка».

Заместитель худрука Александр Замыслов назвал обращение чушью и добавил, что рост продаж у МХАТа каждый месяц составляет 20%, спектакли пользуются большим успехом у зрителей даже летом. По его словам, Доронина не участвует в жизни театра из-за плохого самочувствия.

«Доронина является председателем художественного совета МХАТа, который как раз и призван влиять на репертуарную политику театра. Художественный руководитель, со своей стороны, должен прислушиваться к мнению совета и выстраивать репертуарный план исходя из его рекомендаций. Уверены, что коллектив и руководство театра найдут взаимоприемлемое решение», — прокомментировал представитель пресс-службы Минкульта РФ.