РИАМО – 27 июн. Эксперт рассказал порталу «Лайфхакер», как проверить качество топлива и что делать, если вы случайно оторвали пистолет бензоколонки.

1. Узнать, какое топливо вам продают и откуда

Для этого вы можете попросить специальный документ — паспорт качества. Он сопровождает каждую партию топлива и должен выдаваться по первому требованию клиента на любой АЗС. На любой заправке его можно найти в уголке потребителя.

Пример паспорта качества топлива→

Проверяя паспорт качества топлива, обратите внимание на следующие моменты:



1. Синяя печать и свежая дата. Как правило, время реализации одной партии топлива на АЗС составляет не больше трех дней.

2. Указание декларации о соответствии и маркировка ЕАС. Их наличие гарантирует, что топливо качественное и безопасное для потребителя.

3. Концентрация веществ. Нужно сравнить нормы и фактические значения. Например, концентрация серы в пункте №5 не должна быть больше 10 мг/кг, а давление насыщенных паров в пункте №16 не должно выходить за рамки указанного стандартного диапазона.

2. Заправиться на точное количество литров

Ситуация: индикатор на приборной панели показывает, что 50-литровый бак заполнен на 60%. Вы просите заправщика залить полный бак, справедливо ожидая недостающих 20 литров топлива, но получаете счет на 25.



Нет, это не обман. Бак — это сложная конструкция, в которой помимо самого резервуара есть патрубок и заливная горловина. В них тоже можно залить топливо, но при указании номинальной вместимости бака этот объем не учитывается. Поэтому вам могут заправить больше литров, чем вы ожидали.



В доливе топлива до горловины нет ничего страшного, но в жаркую погоду жидкость увеличивается в объеме и может вытечь. Это же, вероятно, случится, если вы припаркуете машину с наклоном. Бензин или дизель могут подтекать не только из горловины, но и из дренажных трубок топливной системы, а это значит, что утечку можно не заметить.



Если вы не хотите заплатить больше, чем планировали, указывайте точное количество литров. Если до полного бака вам нужно 20 литров, столько и просите. Также удобно использовать табло преднабора, которые установлены на многих АЗС. На них можно указать необходимый объем и сумму, на которую вы хотите заправиться.

3. Не платить за сломанное оборудование

Если после заправки вы забыли вынуть пистолет из бака, тронулись вместе с ним и случайно уронили или вырвали — не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно. Если ущерб серьезный, стоит вызвать ГИБДД и оформить протокол ДТП. И да, штраф за сломанный пистолет — забота страховой компании, поэтому не реагируйте на предложение сотрудников АЗС разобраться на месте.

Не пытайтесь повесить пострадавшую деталь на колонку, сделав вид, будто ничего не случилось. При повреждении пистолета срабатывает встроенная разрывная муфта, которая зацикливает поток бензина. Так что следующий за вами автомобилист может случайно заправиться вхолостую: счетчик будет крутиться, а из системы пойдет только воздух.