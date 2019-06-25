РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июн. Женщина погибла в Подольске в результате столкновения автомобиля Hyundai с грузовиком, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла в 14:15 во вторник на Южном обходе в горокруге.

«Автомобиль Hyundai (легковой – ред.) столкнулся с грузовиком, который стоял на обочине. В результате аварии женщина – водитель легкового автомобиля, погибла на месте», – сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что в настоящее время по данному факту проводится проверка и выясняются все причины произошедшего.

По словам очевидцев, с женщиной 1981 года рождения в машине в автокресле ехала двухлетняя девочка, она не пострадала.