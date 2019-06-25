За лето многие жители Подмосковья успевают не только съездить в отпуск, хорошенько загореть и отдохнуть, но и прокачать мышцы на дачных работах. Тем не менее редко кто из дачников задумывается над тем, сколько физических усилий он тратит при облагораживании своего участка. Какие виды мышц задействуются при различных видах работ на садовом участке, смотрите в инфографике РИАМО.

Какой ты дачник? Тест 10 вопросов | Пройден 1446 раз Какой ты дачник? Тест Начать тест

Какой ты дачник? Тест (1/10) Когда вы открываете дачный сезон? Фото pixabay.com © Когда жара Как только начинает таять снег Когда пора сажать рассаду На 1 мая Обычно в майские праздники, если не холодно

Какой ты дачник? Тест (2/10) С кем вы приезжаете на дачу? Фото pixabay.com © С котом, мужем/женой С семьей, друзьями, могу позвать коллег с работы С мужем/женой и новым экзотическим растением С детьми/ внуками либо один С подругами, молодым человеком, с маленькой собачкой

Какой ты дачник? Тест (3/10) Что вы делаете в первую очередь, приехав на дачу? Фото pixabay.com © Разжигаю мангал Делаю фото для «Инстаграм» Иду открывать парники и поливать огород Бегу смотреть, прижилась ли рассада Иду гулять по саду

Какой ты дачник? Тест (4/10) Вы часто приглашаете друзей на дачу? Фото Михаил Раскин, Долгопрудненское ИА © Фото Только если помочь вскопать грядки, а так мне некогда Да, они сами просятся, чтобы посмотреть мой сад Иногда зову подруг Всегда беру компанию Зову, когда на огороде созревает что-нибудь экзотическое

Какой ты дачник? Тест (5/10) Как часто вы бываете на даче? Фото Александр Кожохин © РИАМО Живу на даче все лето Пару раз за сезон, если больше нечем заняться Каждые выходные, отпуск тоже провожу на даче С пятницы по воскресенье Обычно в выходные и праздники, но могу поехать на рыбалку или на охоту

Какой ты дачник? Тест (6/10) У вас есть вертикуттер? Фото glav-dacha.ru © Зачем тратиться – я пользуюсь обычной тяпкой Конечно, а еще скарификатор и веерные грабли для газона А что это? У меня обычная газонокосилка Планирую купить в этом сезоне

Какой ты дачник? Тест (7/10) Что вы делаете на даче, когда жара? Фото Дмитрий Орлов © Королевское информагентство Загораю Еду на речку или плаваю в бассейне Сажусь в тень под дерево с книжкой Укрываю рассаду от солнца Иду в душ, чтобы быстро охладиться, и опять в огород

Какой ты дачник? Тест (8/10) Что растет у вас в огороде? Фото Анастасия Осипова © РИАМО Картошка, огурцы, зелень, клумбы Лилейное дерево, ампельная клубника, колоновидная груша Порционные мини-арбузы, белые огурцы, перечное дерево У меня газон Я не в курсе, что-то мама/ бабушка сажает

Какой ты дачник? Тест (9/10) Какие грядки у вас на участке? Фото pixabay.com © У меня контейнерный сад Обычные грядки по-старинке, парник Грядки в трубах или вертикальные Зачем они мне, я все покупаю в магазине Я до грядок не дохожу, люблю полежать на газончике

Какой ты дачник? Тест (10/10) Как вы отдыхаете на даче? Фото pixabay.com © Делаю барбекю, парюсь в баньке, смотрю телевизор Пью чай с ягодным пирогом, читаю журнал по садоводству Захожу к соседу посмотреть, что у него растет на участке, или зову к себе Могу посмотреть телевизор, но чаще просто меняю вид работ Лежу в гамаке, листаю ленту соцсетей

Инста-дачница Вы приезжаете на дачу только в хорошую погоду, чтобы устроиться в шезлонге или гамаке с книжкой, в коротких шортах или в новом бикини. Иногда вы зовете с собой подруг, чтобы вместе позагорать и пофоткать друг друга. Вы берете в руки лейку, тяпку, грабли или другой садовый инвентарь исключительно для того, чтобы сделать фото и выложить его в «Инстаграм» с хэштегами #дачницанеудачница, #дачницаманьячница и пр. А если бабушка или мама просит вас полить цветы или покосить газон, вы говорите, что и так устаете на работе/ учебе и идете делать селфи, либо что у вас срочное дело в городе, и быстренько уезжаете домой. Фото pixabay.com © Поделиться результатом

Мичуринец Не перевелись еще в дачной тусовке неутомимые селекционеры-мичуринцы. Только раньше они прививали грушу на яблоню, а теперь выращивают перечные деревья и колоновидные груши. У вас загораются глаза, когда вы видите на «Алиэкспрессе» семена синей клубники и белых огурцов, и заказываете сразу несколько пачек. Вы по полгода колдуете над экзотическим растением, сначала проращиваете семена дома, а потом пересаживаете рассаду к себе на участок. Но даже если ничего не выросло, или клубника с огурцами оказались самыми обычными, вы не огорчаетесь – ведь для вас важен сам процесс! Своими дачными опытами вы обязательно делитесь с соседями или выкладываете фото в Instagram или «Одноклассники». Фото Екатерина Эпова, Долгопрудненское ИА © Фото Поделиться результатом

Энтузиаст Это вы приезжаете на дачу первым, когда еще даже не сошел снег – ведь нужно успеть набить бочки, чтобы была талая вода для посадок! Вы презираете газоны и до сих пор сажаете целое поле картошки, а еще ставите парник с огурцами и помидорами. С утра и до позднего вечера вы находитесь в любимой позе – кверху попой, и пока сосед разводит костер для шашлыка, вы успеваете прополоть пол-огорода и еле доползаете до кровати с болью в пояснице. Хотя у вас тоже есть старенький мангальчик и дачный душ-зеленовка, а возможно, даже банька, вы ими пользуетесь от силы пару раз за сезон – некогда! Хотя внуки/ дети уже выросли и не хотят ехать на дачу, вы все равно тащите их с собой – чтобы подышали свежим воздухом, а заодно собрали колорадского жука и черную смородину. Благодаря своим трудам вы каждый год собираете хороший урожай, но вот отдохнуть за лето так и не успеваете. Фото © Поделиться результатом

Октябрина Ганичкина / Дачник-эстет Ваш участок знает весь дачный поселок, а соседки постоянно стучатся к вам в калитку с просьбой дать отросточек или посмотреть на чудо-грядку с ампельной клубникой. Вы штудируете журналы «Мой прекрасный сад» от корки до корки, поэтому раньше всех посадили колоновидную яблоню, сделали альпийскую горку, контейнерный сад и вертикальные грядки, чтобы не стоять все время кверху попой. Вы давно не выкапываете сорняки из газона лопаткой – для этого у вас есть вертикуттер! А еще вы наверняка варите варенье из декоративного арбуза и делаете разносолы в красивых баночках. Вы очень гордитесь своим садом и не скрываете этого – вечером вы надеваете соломенную шляпу и садитесь в ротанговое кресло посреди лужайки, чтобы полюбоваться своим идеальным участком. Фото ekosad-vsem.ru © Поделиться результатом

Дачник-шашлычник В принципе дача вам нужна исключительно для отдыха и релакса. Собираясь на дачу, вы закупаетесь мясом и углями, а первое, что делаете, когда приезжаете на участок – разводите костер. Независимо от того, коттедж у вас или обычный дачный домик, на участке наверняка есть модный кованый мангал или барбекю на открытом воздухе. Все остальное место занимает газон с беседкой и баня, где вы любите потусоваться с друзьями. Друзья обожают приезжать к вам на дачу, ведь их тут точно не заставят полоть грядки и окучивать картошку. Вторая половина вас поддерживает либо просто смирилась, ведь вы давно пресекли всякие попытки посадить пару грядочек или поставить теплицу. В крайнем случае, вы можете арендовать мини-курятник на лето, чтобы всегда были свежие яйца на завтрак. А сосед-трудоголик в душе завидует, когда с вашего участка до глубокой ночи доносится призывный запах шашлыка и веселый смех. Фото Николай Корешков © РИАМО Поделиться результатом

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