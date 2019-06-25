РИАМО - 25 июн. Мобильный оператор «Вымпелком» (бренд «Билайн») сообщил о кратковременном сбое из-за перенастройки оборудования, передает ТАСС.

Утром во вторник ряд пользователей «Билайна» сообщил о проблемах с доставкой СМС, в частности, это касалось сообщений о поступлении денег на счета в Сбербанке.

«Сбоя не было. Кратковременно сервис работал не в полном объеме в связи с перенастройкой оборудования», — пояснил сотрудник пресс-службы мобильного оператора.

Он добавил, что проблемы возникали у пользователей в течение короткого периода времени. Данные о количестве абонентов, столкнувшихся с проблемой, в «Билайне» не раскрыли.