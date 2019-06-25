РИАМО - 25 июн. Девятиклассники Подмосковья во вторник написали первый экзамен по русскому языку в рамках резервных дней сдачи ОГЭ, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Для девятиклассников Московской области начался резервный период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования. Сегодня в регионе порядка 500 человек написали экзамен по русскому языку», – сказала Забралова.

Она отметила, что экзамен прошел в 60 пунктах проведения. За ходом экзаменов следили 90 аккредитованных общественных наблюдателей.

«В резервные дни экзамен сдают те ребята, кто получил на ГИА неудовлетворительные результаты не более чем по двум учебным предметам, кто не завершил экзамен или не явился на экзамен по уважительной причине. Русский язык является обязательным предметом и сдается всеми выпускниками 9-х классов. Желаю всем девятиклассникам хороших результатов и успешной дальнейшей учебы», – резюмировала Забралова.

Результаты экзамена будут известны не позднее 1 июля.