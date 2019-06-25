РИАМО - 25 июн. В компании «Аэрофлот» принято решение о лишении премий руководства аваиаперевозчика по итогам 2019 года из-за сгоревшего 5 мая самолета Sukhoi Superjet 100 в «Шереметьеве», сообщает «Интерфакс».

«Лишение премий из-за катастроф предусматривает KPI менеджмента. <…> Поэтому после случившегося, то есть второй квартал и далее, менеджмент никаких премий получать не будет», - сказал гендиректор авиакомпании Виталий Савельев на годовом собрании акционеров.

Лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» на борту которого были 73 пассажира и пять членов экипажа, загорелся 5 мая при аварийной посадке в «Шереметьеве». Погиб 41 человек. По факту авиапроисшествия возбуждено уголовное дело

Четырнадцатого июня Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет о катастрофе. Из документа следует, что после попадания молнии у лайнера отключился автопилот и нарушилась связь.