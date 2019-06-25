РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 25 июн. В подмосковных Котельниках жители смогут проголосовать за постройку тротуаров вдоль дорог, сообщается на официальной странице администрации Котельников в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители, просим вас принять участие в голосовании на портале правительства Московской области «Добродел», посвященном строительству тротуаров вдоль региональных автомобильных дорог Московской области в 2020 году», – говорится в сообщении.

Проголосовать можно по ссылке. Уже проголосовало 1911 жителей.