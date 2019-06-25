РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 июн. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов проверил готовность новой школы в ЖК «Центр-2» в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, он попросил строителей ускорить работы, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Во вторник Ефимов вместе с депутатом совета депутатов Балашихи Андреем Коровушкиным, заместителем начальника управления строительного комплекса администрации города Максимом Сидоркиным, директором школы №14 Еленой Добужской и представителем подрядной организации осмотрел помещения и территорию образовательного учреждения, провел рабочее совещание на объекте.

«В учебных классах, рекреациях и технических комнатах остаются недоделки, которые тормозят монтаж оборудования и расстановку мебели, не закрыта часть фасада здания, не уложено покрытие в актовом зале, есть недочеты по спортивному ядру и дорожкам на территории школы. Чтобы сдать учреждение в срок, подрядчику необходимо ускорить работы, увеличить число людей, подключать сторонние организации», – отметил депутат.

Он попросил местных депутатов, совместно с администрацией города, куратором строящегося здания проводить мониторинг работ на объекте еженедельно, чтобы строители чувствовали ответственность и постоянное внимание.

По словам Добужской, открытия новой школы ждет весь микрорайон Железнодорожный. Она рассчитана на 33 класса, одновременно в одну смену в ней будут учиться 800 детей.

На пришкольной территории уже выполнено озеленение, благоустроено спортивное ядро с футбольным полем, беговыми дорожками и баскетбольной площадкой. Для младшеклассников установлен детский городок и расчерчена игровая площадка для изучения правил по безопасности дорожного движения.