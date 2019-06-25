РИАМО - 25 июн. Свыше 90% предприятий незаконного игорного бизнеса в Подмосковье организует деятельность через интернет, большинство серверов расположено за рубежом, сообщил во вторник на пресс-конференции в РИАМО начальник второго отдела ОРЧ ЭБиПК №3 ГУ МВД России по Московской области, полковник полиции Александр Домрачев.

«Больше 90% (незаконных игорных заведений – ред.) уходит в интернет по ряду причин: сложнее провести экспертизу, проще уйти от ответственности. Сейчас современные технологии позволяют сделать так, что в зале по сути нет системного блока с жестким диском, на котором находится игровая программа», - сказал Домрачев.

По его словам, большинство серверов, обеспечивающих незаконную игорную деятельность в России, находится за рубежом, что затрудняет установление места совершения и состава преступления.

«Мы в итоге приходим к тому, что фиксация (фактов нарушений – ред.) происходит на видеоносители, а дальше мы фиксируем техническую сторону в виде IP-адресов, куда были отсылки. Очень мощное оборудование приходится применять экспертам, чтобы восстановить с помощью этих адресов картину», - пояснил Домрачев.

С января по май 2019 года сотрудники полиции Подмосковья выявили 40 преступлений в сфере незаконного игорного бизнеса, в суд направлены 19 уголовных дел, к уголовной ответственности привлечены 45 человек.