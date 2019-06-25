РИАМО – 25 июн. Мошенники осуществляли продажу путевок гражданам в столице, женщина обратилась за помощью к лжеагенту и потеряла свыше 170 тысяч рублей, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, в полицию обратилась гражданка 1986 года рождения. Она рассказала, что заключила договор на реализацию туристического продукта с ИП.

«Оплату по договору произвела наличными в размере 171,9 тысячи рублей, находясь в офисе по адресу: улица Большая Полянка дом 2, строение 2. До настоящего времени путевки заявителю не предоставлены, а турагент на связь не выходит», – отметил собеседник агентства.

Представитель пресс-службы уточнил, что по данному факту проводится проверка.