РИАМО - 25 июн. По факту применения насилия медсестрой в отношении ребенка в одной из детских больниц столицы возбуждено уголовное дело, сообщила РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Она уточнила, что в ходе мониторинга средств массовой информации выявлен видеоролик, из которого следует, что медсестра одной из детских больниц в центре Москвы применяет физическую силу к малолетнему пациенту, а затем пытается привязать его к кровати. Данный момент был снят на камеру и выложен в социальную сеть.

«По поручению исполняющего обязанности руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве Андрея Стрижова с целью всестороннего установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело», - сказала Иванова.

По ее словам, следователи проводят комплекс неотложных следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.