РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 июн. На Беляевском пляже в подмосковном Подольске прошла первая открытая массовая тренировка по основам воркаута, сообщается в группе «Прорыв к здоровью» в соцсети «ВКонтакте».

«Проект «Прорыв к здоровью» стартовал в Московской области. 24 июня состоялась первая открытая тренировка в рамках проекта «Прорыв к здоровью» совместно с программой «Спорт в каждый двор». Тренировка прошла на самом популярном Беляевском пляже Подольска», – говорится в сообщении.

В акции приняли участие как дети, так и взрослые. Кто-то вспоминал давно забытые упражнения, а кто-то впервые прикоснулся к романтике уличных тренировок.

Команда PODOLSK WORKOUT работала в обычном режиме, мотивируя собственным примером всех отдыхающих.

Следующая открытая тренировка пройдет 30 июня.