РИАМО - 25 июн. Календарь мероприятий юнармейцев Московской области сделают более насыщенным для привлечения новых участников, сообщил во вторник журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Юнармия имеет большое количество совсем молодых неравнодушных людей, и каждый из них старается сделать что-то доброе в своем юном возрасте – от самых маленьких до более старшего возраста. Это и волонтерское движение, это поисковики, это участие в различных благотворительных организациях, акциях, в детском доме ребята работают. Это очень полезно и очень важно», — сказал Воробьев.

Он отметил, что календарь нужно сделать более насыщенным, это позволит привлечь новых участников, чтобы они смогли себя реализовать. Губернатор добавил, что патриотическое воспитание в Московской области имеет очень важное значение, поэтому движение «Юнармия» популярно в регионе.

«Очень приятно с ребятами общаться. Каждый из них идейный и имеет свое представление о том, что он должен сделать в жизни, хотя это еще очень молодые ребята», — добавил Воробьев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился и пообщался с участниками местного всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» на военно-техническом форуме «Армия-2019», который открылся во вторник в подмосковной Кубинке.

Форум продлится по 30 июня на площадке конгрессно-выставочного центра «Патриот». В рамках форума состоятся десятки конференций, заседаний, круглых столов и других деловых и научных мероприятий.

Кроме того, на форуме запланирована демонстрация образцов современной военной техники и вооружения, а также выступления авиационных групп высшего пилотажа «Стрижи», «Русские витязи» и «Беркуты».

Среди участников форума в этом году: АО «Рособоронэкспорт», Россети, «Вертолеты России», автомобильный завод «Урал» и другие.