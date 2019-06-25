РИАМО - 25 июн. В Москве ушла из жизни актриса и народная артистка России Алла Покровская, о дате прощания будет известно позднее, сообщает РИА Новости.

Покровская скончалась на 82-м году жизни.

«О времени и месте прощания и похорон сообщим позже», — сказал представитель пресс-службы МХТ имени Чехова.

Покровская окончила Школу-студию МХАТ в 1959 году, затем ее приняли в труппу «Современника», где она проработала 45 лет. В 2004 году она перешла в МХТ имени Чехова. Актриса снялась во множестве фильмов, среди которых «12 стульев», «Июльский дождь», «Такая короткая долгая жизнь». Была замужем за актером Олегом Ефремовым, который ушел из жизни в 2000 году.

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