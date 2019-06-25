РИАМО - 25 июн. В Подмосковье идет голосование по включению детских садов в программу капитального ремонта зданий и благоустройства территорий, за две недели в голосовании приняли участие 15 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

Свой голос можно отдать на портале «Добродел» до 10 июля.

«В голосовании участвуют свыше 150 объектов дошкольного образования из различных муниципалитетов. Прежде всего в программу по проведению капремонта включаются учреждения с высоким уровнем износа – от 70%. Безусловно, мы будем учитывать не только это, но и мнение граждан. Нам очень важна обратная связь. Формат голосования подразумевает и возможность оставить комментарий, их уже на сайте свыше 1,6 тысячи», – отметила Забралова.

Она добавила, что в этом году по плану пройдут ремонтные работы в 39 дошкольных учреждениях региона.

Чтобы оставить свой голос, нужно перейти на карту, выбрать свое муниципальное образование, авторизоваться с подтвержденной учетной записью ЕСИА. Затем нужно выбрать детский сад, за который вы хотите проголосовать, при желании приложить фото и оставить комментарий. Каждый житель может отдать свой голос только за один детский сад. Ссылка на голосование: https://vote.dobrodel.ru/detsadremont2019.