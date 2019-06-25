РИАМО - 25 июн. В рамках Московского урбанистического форума-2019 (Moscow Urban Forum) впервые пройдет международный конгресс Urban Health о здоровье жителей города, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Конгресс объединит представителей власти, бизнеса, экспертов и профессиональное сообщество для обсуждения проблематики городского здоровья. Участники поговорят о трех ключевых принципах Urban Health – это интеграция приоритетов здоровья во все аспекты городского управления, изменение и проектирование среды как драйвер общественного здравоохранения, экономическая оценка средовых рисков здоровья и пути их снижения.

«В течение двух дней конгресса Urban Health профессионалы обсудят создание и реализацию городских программ профилактики заболеваний, глобальное сотрудничество в вопросах здоровья населения, стандарты проектирования «здоровых» городов и способы борьбы с болезнями образа жизни и ментальными заболеваниями», — говорится в сообщении.

На конгрессе пойдет речь о профилактике заболеваний, экологии и влиянии окружающей среды на самочувствие горожан, зеленых стандартах в строительстве.

«Уже сегодня Москва может претендовать на роль одного из мировых лидеров в области Urban Health – мегаполиса, берущего на себя ответственность за динамику продолжительности и качества жизни людей», — отмечается в сообщении.

В течении последних нескольких лет в Москве успешно реализуются крупные инфраструктурные проекты в области строительства жилых и социальных объектов, развития транспортной сети, создания городских общественных пространств. Следующий шаг – решение вопросов по улучшению качества жизни населения и здоровья горожан.

По словам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, столица уделяет особое внимание развитию сети объектов здравоохранения. В городе ведется активное возведение новых поликлиник, больниц и станций скорой помощи. С 2019 до конца 2021 года в городе предполагается построить около 50 новых объектов здравоохранения.

Регистрация для участия в деловой программе Moscow Urban Forum завершается 27 июня. На форуме ожидается порядка 7 тысяч гостей, на открытой фестивальной программе в парке и концертном зале «Зарядья» — около 200 тысяч человек.