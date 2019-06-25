РИАМО – 25 июн. В разрабатываемой «Мосгоргеотрестом» и Москомархитектурой 3D-карте столицы уже созданы реалистичные модели примерно половины кварталов, подлежащих реновации, сообщает РИА Новости.

«Сегодня уже созданы реалистичные модели примерно половины кварталов, подлежащих реновации. Это позволяет более наглядно демонстрировать изменения, которые происходят, и принимать правильные градостроительные решения», — сказал управляющий ГБУ «Мосгоргеотрест» Александр Серов.

Он добавил, что сейчас создается только наземная часть кварталов, но в будущем она будет дополнена и подземной составляющей.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов.

Уже утвержден адресный список из 323 стартовых площадок с потенциалом строительства более 4,6 миллиона квадратных метров недвижимости во всех округах Москвы.

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