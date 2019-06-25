РИАМО - 25 июн. Заместитель главы администрации и депутат совета депутатов Андрей Грачев во вторник вручил ключи от квартир и бытовую технику четырем детям-сиротам в городском округе Серпухов, это стало возможно благодаря программе «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Законные квадратные метры в этом году получат 18 человек. Для этого профильное ведомство уже закупило 12 квартир. На эти цели выделено почти 40 миллионов рублей из бюджета Московской области. Напомним, что в прошлом году жилье предоставили 20 сиротам», – говорится в сообщении.

Все квартиры соответствуют требованиям и пригодны для проживания: с чистовой отделкой, исправным сантехническим, газовым и электромонтажным оборудованием, с горячим и холодным водоснабжением, электроснабжением, отоплением и канализацией. Кроме того, все предоставленные квартиры имеют площадь не менее 27 квадратных метров и расположены на территории муниципалитета.

В течение нескольких лет управление опеки и попечительства еще будет навещать ребят и помогать им с адаптацией. В случае возникновения проблем молодые люди также могут рассчитывать на помощь специалистов.