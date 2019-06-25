РИАМО – 25 июн. Молодого мужчину ранили ножом в живот в одном из подъездов дома на северо-востоке столицы, ему оказали помощь медики, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее в службу «02» поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 91.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции обнаружен мужчина 1992 года рождения, который нарядом скорой медпомощи госпитализирован в медучреждение с диагнозом: проникающая колото-резаная рана передней брюшной стенки», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что позднее оперативники задержали гражданина 1981 года рождения, который изобличен в нанесении увечий пострадавшему.

Возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Неизвестные ранили ножом в живот мужчину в квартире в Красносельском районе Москвы>>