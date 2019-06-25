РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 июн. В подмосковном Подольске пожарные тушат возгорание в самовольных постройках на улице Суворова, в настоящее время огонь локализован, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

«По состоянию на 13:40 во вторник (25 июня - ред.) в Подольске происходит возгорание в самовольных постройках на улице Суворова. Горят сараи и другие самострои. На месте работает 20 человек и четыре автоцистерны. Угрозы распространения огня нет. Пожар локализован», – сказал пожарный.

Он отметил, что данные самовольные постройки горели и ранее. Ликвидация продолжается. В результате происшествия никто не пострадал.