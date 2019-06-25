РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 июн. Инвестор-застройщик ЖК «Авеню» устранил все замечания Госстройнадзора Подмосковья, повторная проверка пройдет до 17 июля, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга.

В Подольске 22 июня на улице Рабочая возле дома №4 состоялась встреча главы городского округа Подольск Николая Пестова с инициативной группой граждан-соинвесторов строительства ЖК «Авеню» и представителями инвестора-застройщика. На встрече обсуждался ход устранения замечаний Госстройнадзора в целях завершения строительства и ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого дома.

«На сегодняшний день по докладу инвестора-застройщика все замечания строительного надзора, согласно предписанию, устранены. Инвестор-застройщик направил уведомление об устранении замечаний в органы Госстройнадзора в установленном порядке», – говорится в сообщении.

Для проверки факта устранения замечаний Главным строительным надзором Московской области назначена комиссия с 20 июня по 17 июля. После выездной проверки Госстройнадзора инвестор-застройщик обратится за получением заключения о соответствии объекта техническим нормам и требованиям строительства (ЗОС).