РИАМО – 25 июн. Фирму «Спецкомфорт» добавили в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушений условий контракта, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Ранее были рассмотрены сведения, представленные ГБУ Москвы «Психоневрологический интернат №13 департамента труда и социальной защиты населения города Москвы», в отношении ООО «Спецкомфорт» для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

«Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на поставку специальной обуви в 2018-2019 годах. В связи с нарушением ООО «Спецкомфорт» условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», – отмечается в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Спецкомфорт» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков – заключается в материале.