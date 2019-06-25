РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 июн. Перспективы сотрудничества в области экологии и промышленности обсудили на встрече в подмосковной Балашихе с китайской делегацией из провинции Хунань, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Деловой визит делегации, представляющей органы местного самоуправления китайской провинции Хунань, состоялся во вторник в администрации Балашихи. На встрече присутствовали начальник отдела по промышленности, науке, предпринимательству и сельскому хозяйству горокруга Галина Трушкина, а также руководители управления экономического развития, строительного комплекса, отдела экологии администрации Балашихи, а также исполнительный директор городской торгово-промышленной палаты Александр Уткин.

«Сегодня мы принимали делегацию из китайской провинции Хунань. Представителей органов местного самоуправления интересовали вопросы градостроительства, экологии и сотрудничества в области промышленности. Вопросы касались также перехода на раздельный сбор мусора и его утилизации, охраны окружающей среды, природоохранной зоны», – сказала Трушкина.

Она добавила, что в ходе встречи стороны наметили перспективы взаимодействия, в том числе, в области экологии.

«У нас в городе есть предприятия по строительству очистных сооружений. Такое же предприятие есть и в провинции Хунань. Есть перспективы сотрудничества в промышленности в области металлообработки. Кроме того, там находится крупнейшее предприятие по изготовлению вагонов для скоростной железной дороги. Провинция Хунань лидирует в экономике, а это значит, есть чему поучиться у них и есть чем обменяться», – пояснила Трушкина.

В завершении встречи она поблагодарила гостей за визит, выразила надежду на дальнейшее сотрудничество и вручила памятные подарки.

«Считаю, что подобные встречи помогают не только обмениваться опытом двум разным городам, но и воспитывают уважение к культурам других стран что, несомненно, очень ценно» , – заключила Трушкина.

В конце встречи представители делегации поблагодарили всех за прекрасную организацию визита, подарили памятные сувениры и пригласили балашихинцев посетить провинцию Хунань с ответным визитом.