РИАМО - 25 июн. Размер производства кондитерских изделий в Ногинске увеличился благодаря появлению нового склада, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

Новый склад уже ввели в эксплуатацию.

«Строительство склада обеспечивает увеличение объемов производства до 33 тонн готовой продукции в год, а количество рабочих мест до 600 человек», – сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Возведение объекта относится ко второму этапу строительства. Склад расположен в сельском поселении Аксено-Бутырское в деревне Каменки-Дранишниково. Объект площадью 25 тысяч квадратных метров, он предназначен для хранения упаковки тортов. Инвестором производства выступает ОАО «Хлебпром».

В рамках первого этапа строительства было закуплено новое оборудование и запущена высокотехнологичная линия по производству тортов и пирожных. Автоматизированная система производства позволила увеличить ассортимент выпускаемой продукции.