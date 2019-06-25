РИАМО - 25 июн. В подмосковной Кубинке состоялась торжественная церемония открытия форума «Армия-2019», в ней приняли участие министр обороны России Сергей Шойгу и губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает во вторник корреспондент РИАМО.

«Уважаемые коллеги, дорогие друзья рад приветствовать вас на церемонии открытия юбилейного пятого международного военно-технического форума «Армия». За довольно короткий срок этот уникальный по масштабам проект получил международное признание и стал главным событием года для профессионалов оборонно-промышленного комплекса», — сказал Шойгу.

Он добавил, что в 2015 году в мероприятии участвовали 850 компаний, которые презентовали около 7,5 тысяч своих разработок. В этом году уже свыше 1,3 тысячи предприятий представляют на форуме 27 тысяч образцов различной продукции.

«В динамическом показе задействуется уже более 300 единиц современного вооружения министерства обороны России и предприятий промышленности. Значительно расширились иностранные участники», — добавил Шойгу.

По его словам, за пять лет количество официальных военных делегаций увеличилось более чем в три раза.

«У нас большое количество предприятий работает в Подмосковье, и для нас тоже очень важно, чтобы они все были загружены, выпускали конкурентоспособную продукцию, чтобы появлялись новые рабочие места. И вот эта вся работа ведется на подобных выставках, здесь большое количество участников, в том числе приезжих, и такие контакты для нас важны», — заявил Воробьев.

Он отметил, что оборонная промышленность — это серьезный вес в экономике Московской области.

Форум продлится до 30 июня на площадке конгрессно-выставочного центра «Патриот». В рамках форума состоятся десятки конференций, заседаний, круглых столов и других деловых и научных мероприятий.

Кроме того, на форуме запланирована демонстрация образцов современной военной техники и вооружения, а также выступления авиационных групп высшего пилотажа «Стрижи», «Русские витязи» и «Беркуты».

Среди участников форума в этом году АО «Рособоронэкспорт», Россети, «Вертолеты России», автомобильный завод «Урал» и другие.