РИАМО - 25 июн. Общественно-жилая застройка площадью почти 600 тысяч квадратных метров и новый технопарк появятся на части территории бывшей промзоны №56 «Грайвороново» в Нижегородском районе на юго-востоке Москвы, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города Москвы.

Это решение реализуют в соответствии с постановлением правительства Москвы, которое подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Площадь проекта планировки будущего здания составляет 85,54 гектара.

«В ходе реализации проекта планировки планируется снести несколько десятков нежилых объектов общей площадью 35,2 тысячи квадратных метров, которые находятся на территории, ранее занимаемой «Карачаровским механическим заводом» и ОАО «Моснефтегазстройкомплект»», — рассказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что затем на этом месте предполагается возвести жилые кварталы, а также объекты социального и бытового обслуживания и отделения банков. Кроме того, тут появится корпус, где разместится общеобразовательная школа на 750 мест и детсад на 350 мест.

«Также на этой территории планируется разместить технопарк с наукоемким производством, для которого будет разработана отдельная градостроительная документация», — отметил глава департамента.

Руководитель департамента сообщил, что на планируемой территории появится новая дорожно-уличная сеть и инженерная инфраструктура. Территорию благоустроят – тут появится несколько новых скверов и зеленых зон. Будут проведены мероприятия по улучшению экологического состояния окружающей среды, установлены шумозащитные экраны.

При проведении строительных работ будет сохранен объект культурного наследия регионального значения - Церкви Знамения 1784 года по адресу: Рязанский проспект дом №3, строение 1.

«С 2011 года по поручению мэра Москвы Сергея Собянина ведется реорганизация производственно-коммунальных территорий. За это время утверждено 79 проектов. Наиболее крупное строительство сейчас ведется на ЗИЛе, в промзоне «Серп и молот» и на бывшем Тушинском аэродроме», — уточнил Левкин.