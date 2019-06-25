РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 25 июн. На ярмарке «Товары регионов России», которая будет работать до 30 июня, жители Дзержинского смогут приобрести различные продукты и вещи, сообщается на официальной странице администрации Дзержинского в соцсети «ВКонтакте».

«Продукты и одежду из 16 регионов России, а также Белоруссии можно будет приобрести с 24 по 30 июня на площади у молодежного центра «Лидер» в Дзержинском, здесь в эти дни будет работать универсальная ярмарка «Товары регионов России». Помимо непосредственной торговли, запланировано проведение различных мероприятий. Это благотворительные акции в виде раздачи разного рода сладостей пожилым людям, игрушек и сувениров, развлекательная программа для детей и взрослых. Работать ярмарка будет с 8:00 до 20:00», – говорится в сообщении.

На участие в торговле заявились производители из Дальнего Востока, Краснодарского края, Крыма, Мурманска, Санкт-Петербурга, Москвы, Тамбова, Иванова, Азова, Тулы, Смоленска, Суздали, Ульяновска, Казани и Беларуси. Среди ассортимента продовольственных товаров представлены колбасные, молочные и кондитерские изделия, подсолнечное масло, овощи, фрукты, зелень, рыба, соленья, икра, пастила и мед.

Также будет продаваться женская верхняя одежда, включая трикотаж, мужская одежда, включая рубашки, а также джинсовая продукция, белорусский лен, скатерти, обувь, цветы и сувенирные изделия.