РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 июн. В подмосковном Подольске минивэн столкнулся с автомобилем Nissan, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец ДТП.

Авария произошла около 10:40 во вторник на круговом движении по улицам Симферопольская и Большая Серпуховская.

«Я проезжал мимо сегодня (25 июня - ред.) на круговом движении у гипермаркета «Глобус» (с улиц Симферопольская и Большая Серпуховская в микрорайоне Климовск, – ред.) и увидел, что минивэн Mercedes-Benz Viano столкнулся с автомобилем Nissan Almera. Минивэн въехал в задний бампер легковой машины. Авария не сильная», – сказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», по состоянию на 13:20 на данном промежутке автодороги движение затруднено.