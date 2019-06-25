РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 июн. В подмосковном Королеве управляющая компания «Жилсервис» подготовила еще 20 домов к отопительному сезону, говорится в сообщении пресс-службы компании.

На обслуживаемом фонде управляющей компании «Жилсервис» продолжается активная работа по подготовке к осенне-зимнему периоду.

«За минувшую неделю, в период с 17 по 23 июня, специалисты нашей организации выполнили промывку и опресовку системы отопления и горячего водоснабжения 20 многоквартирных домов», – говорится в сообщении.

Промывка систем центрального отопления и горячего водоснабжения позволит избавиться от налета на внутренних стенках трубопровода, что улучшает подачу и существенно экономит потребление теплоносителя. Опресовка системы позволяет проверить, выдержит ли трубопровод рабочее давление и давление выше нормативного.

Сообщить о проблемах водоснабжения можно в ЕДС по многоканальному телефону: 8(499)929-99-99, через сайт www.eds-korolev.ru или скачать и использовать мобильное приложение «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.