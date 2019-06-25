РИАМО – 25 июн. За два месяца в Подмосковье устранено 80% нарушений, выявленных Госадмтехнадзором на детских площадках, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Для своевременного выявления неисправных элементов детской игровой инфраструктуры, а также оперативной замены поврежденных деталей, инспекторы Госадмтехнадзора Московской области проверили все детские площадки Подмосковья.

«Главным управлением Государственного административно-технического надзора Московской области налажен механизм постоянного мониторинга за состоянием и обновлением детских и физкультурно-оздоровительных площадок региона. Ведомством ведется контроль по учету детских игровых площадок в муниципалитетах Московской области», – отмечается в сообщении.

На данный момент проверки всей детской игровой инфраструктуры Московской области завершены, уточнил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

«Проверены более 16 тысяч детских игровых площадок. По итогам надзорных мероприятий уже устранено 1761 нарушение. Оперативнее всего нарушения были устранены в Сергиевом-Посаде, Балашихе, Подольске, Солнечногорске, Пушкине, Волоколамске, Раменском, Луховицах», – резюмировал он.