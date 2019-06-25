РИАМО – 25 июн. На базе РЭС в городском округе Ступино 4 июля состоится VII конкурс профессионального мастерства «Мособлгаз Skills 2019», говорится в сообщении пресс-службы компании «Мособлгаз».

Чемпионат проводится ежегодно и направлен на повышение престижа рабочих профессий.

«В ходе соревнований будут определены лучшие из лучших в 13 номинациях, в том числе специалисты поборются за звание «Лучший инженер отдела информационных технологий», «Лучший электрогазосварщик», «Лучший машинист экскаватора», «Лучшая бригада сварочно-монтажных работ», «Лучшая бригада аварийно-диспетчерского участка» и другие. С целью обмена опытом и презентации лучших практик участниками мероприятия станут представители газораспределительных организаций различных регионов России», – отмечается в сообщении.

Главная цель ежегодного конкурса «Мособлгаз Skills 2019» – сделать рабочие профессии популярными среди молодежи, а также задать перспективу для развития уже сложившимся профессионалам.

«В этом году «Мособлгаз Skills 2019» пройдет на базе Михневской РЭС Ступинского района (ныне городской округ Ступино – ред.) и станет ярким мероприятием с широкой конкурсной, деловой и развлекательной программой», – уточнил глава АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.

Конкурс «Мособлгаз Skills 2019» проводится в условиях максимально приближенных к реальным: экскаваторщики соревнуются на пересеченной местности, сварщики для выполнения задания спускаются в специально вырытые котлованы.

Соревнования будут проведены среди представителей следующих профессий: электрогазосварщик, инженер отдела информационных технологий, проектировщик, слесарь аварийно-восстановительных работ (внутридомовое газовое оборудование), монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии, слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования газорегуляторных пунктов и котельных, монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии, водитель автомобиля, машинист экскаватора, продавец-консультант.

Также специалисты поборются за звание «Лучшая бригада сварочно-монтажных работ» и «Лучшая бригада аварийно-диспетчерского участка (АДУ)».

Для увеличения заинтересованности молодежи в рабочих профессиях, «Мособлгаз» проводит ряд образовательных программ. В частности, с 1967 года ведет свою работу учебно-курсовой комбинат «Мособлгаз», который проводит подготовку специалистов, связанных со строительством и эксплуатацией газового хозяйства. На сегодняшний день обучение проходит по 28 направлениям профессиональной подготовки и повышения квалификации.