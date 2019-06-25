РИАМО – 25 июн. Неизвестный, вскрыв дверь сейфа, вынес из квартиры на Рублевском шоссе ювелирные изделия, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Накануне в полицию поступило сообщение о вскрытии квартиры по адресу: Рублевское шоссе, 70.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный, подобрав ключи к входной двери, проник в квартиру по вышеуказанному адресу, где вскрыв сейф, похитил ювелирные изделия, скрылся», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время материальный ущерб устанавливается.

По данному факту проводится проверка, резюмировал представитель пресс-службы.