РИАМО - 25 июн. Комитет по конкурентной политике Московской области продолжает прием заявок на участие в электронных торгах по продаже 100% акций ОАО «Ногинская типография», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«У вас есть реальный шанс приобрести на торгах у Московской области 100% акций подмосковных предприятий, что является удобным и эффективным инструментом для инвестирования. Приобретая полный пакет акций, вы получаете годами налаженный бизнес», — говорится в сообщении.

Заявки на участие в электронных торгах можно подать на электронной торговой площадке России «РТС-Тендер» до 1 августа: ОАО «Ногинская типография» - номер процедуры 11833.

ОАО «Ногинская типография» является одним из первых производителей печатей и штампов в Московской области. Печати и штампы изготавливались в типографии еще до революции.

Последние годы предприятие устойчиво развивается и наращивает объемы производства. На сегодняшний день в типографии печатаются 60 наименований газет общим тиражом более 4 миллионов экземпляров, восемь полосных газет формата А3 в месяц.