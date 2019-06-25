РИАМО – 25 июн. Сбербанк запустил сервис переводов с кредитных карт, комиссия за услугу составляет 3%, сообщается на официальном сайте банка.

Перевести деньги с кредитной на дебетовые карты, открытые в рублях, клиенты могут по номеру телефона или карты. Поступление средств на счет дебетовой карты происходит мгновенно. Сервис пока доступен только на сайте, в мобильном приложении он появится позднее.

«Это новый сервис Сбербанка, который является ответом на растущую потребность наших клиентов. Теперь им не нужно искать ближайший банкомат для того, чтобы взять деньги с кредитной карты. Перевод легко можно сделать в «Сбербанк Онлайн» привычным способом по номеру телефона или карты», – отметил вице-президент Сбербанка Игорь Мамонтов.

Комиссия за услугу такая же, как и за снятие наличных с кредитных карт в банкоматах Сбербанка – 3% от переведенной суммы, но не менее 390 рублей. Размер комиссии не зависит от региона.