РИАМО – 25 июн. Злоумышленница, представившись работником социальной службы, выманила у пенсионерки из Москвы почти 14 тысяч рублей за якобы полагающуюся путевку, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Ранее в отделение полиции в районе Якиманка обратилась пожилая женщина. Она рассказала, что на ее городской телефон позвонила неизвестная и предложила воспользоваться предложением забрать бесплатную путевку на море.

«Со слов пенсионерки, также можно было забрать денежную компенсацию за вышеуказанную путевку, после чего женщина сообщила номер карты, открытой в ПАО «С» и код с обратной стороны, впоследствии с карты было списано свыше 13 тысяч рублей», – отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту проводится проверка.