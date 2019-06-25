РИАМО - 25 июн. Среди посетителей незаконных игорных клубов в Подмосковье встречаются люди разного возраста, от подростков до пенсионеров, сообщил во вторник на пресс-конференции в РИАМО начальник второго отдела ОРЧ ЭБиПК №3 ГУ МВД России по Московской области, полковник полиции Александр Домрачев.

«(В ходе оперативно-розыскных мероприятий – ред.) и пенсионеров обнаруживаем, и предпринимателей, и подростков 15-17 лет, и мужчин, и женщин. Зависит от категории заведения. Если закрытое заведение в коттеджном поселке, там соответствующая категория посетителей: на дорогих машинах, занимающие высокие посты в обществе», — сказал Домрачев.

Он добавил, что во время оперативно-розыскной деятельности сотрудники полиции зачастую встречают одних и тех же людей среди посетителей заведений незаконного игорного бизнеса.

«На местах, когда проводим мероприятия, мы объясняем, что это плохо. Кто-то соглашается, кто-то нет. Эти люди уже зависимы», — заключил Домрачев.