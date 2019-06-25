РИАМО - 25 июн. В Подмосковье и Москву к концу недели придет осенняя погода с температурой ниже нормы на 5-6 градусов и порывами ветра до 12-17 метров в секунду, 29 июня станет самым холодным днем текущей недели, сообщается на сайте «Метеоновости».

Изменения в погоде принесет циклон, который сформируется над Скандинавией на активном участке атмосферного фронта.

«Этот атмосферный вихрь раскрутится до больших высот, станет «высоким», а потому и двигаться будет медленно. В центральные области он нагрянет в ночь на четверг, 27 июня, где и задержится на 2-3 дня», — говорится в сообщении.

В ночь на 27 июня небо над Москвой затянет плотная облачность, ожидается дождь. Минимальная температура – 11-13 градусов, днем – 19-21, ветер южный, умеренный, местами его порывы достигнут 15 метров в секунду. Среднесуточная температура воздуха ожидается немного ниже многолетних значений.

«В пятницу, 28 июня, сохранится облачная погода с дождями, ночью в столице – 13-15, в Подмосковье – 10-15, днем в Москве - лишь около плюс 17, по области – 13-18 градусов. Ветер западный, местами с порывами 15 метров в секунду», — добавляется в сообщении.

По предварительным расчетам, 29 июня обещает быть самым холодным днем на этой неделе. При облачной погоде сохранится дождливая и ветреная погода, похолодание продолжится: ночью - 7-12, днем - только 11-16 градусов. Среднесуточная температура воздуха окажется ниже климатической нормы на 5-6 градусов, но из-за сильного северо-западного ветра, в порывах 12-17 метров в секунду, будет казаться, что на улице ранняя осень.

«По предварительным расчетам, в Москве в период с 27 по 29 июня может выпасть более половины месячной нормы осадков, которая на ВДНХ составляет 75 миллиметров», — отмечается в сообщении.

Дожди в Московском регионе благотворно повлияют на природу, помогут снизить степень пожарной опасности.