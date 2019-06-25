РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 июн. В расписание движения автобусов в подмосковном Королеве могут внести изменения, в частности, планируется сократить время ожидания, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Во вторник в Королеве прошло очередное оперативное совещание под председательством главы горокруга Александра Ходырева. На нем участники обсудили итоги работы за неделю, в том числе и работу общественного транспорта. Компания-перевозчик «Домтрансавто» представила отчет о том, как устраняют проблемы и ведут работу с жалобами жителей.

«Жалоб на работу общественного транспорта поступает много. Из отчета компании понятно, что нет возможности приобрести автобусы с большим количеством посадочных мест в салоне. Но в таком случае рассмотрите вопрос о пересмотре расписания движения, добавьте несколько автобусов на вечерние и утренние рейсы, чтобы жители города могли комфортно добираться до Москвы», - сказал Ходырев.

Представитель компании сообщил, что такое решение вопроса будет рассмотрено. Также он добавил, что работа по жалобам жителей ведется ежедневно. Жители Королева продолжают жаловаться на хамство водителей, отсутствие кондиционеров, грязный салон и плохо работающие валидаторы. Проводятся инструктаж водителей и внеплановые проверки. Водителей, которые недобросовестно выполняют свою работу, штрафуют или увольняют.

Кроме того, у компании работает координационный центр, куда можно позвонить и оставить жалобу или предложение. Телефоны центра: 8(964)726-52-71, 8(964)726-52-35, 8(495)136-84-48. Жалобу также можно написать и на электронную почту: info@domtransauto.ru.