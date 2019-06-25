РИАМО - 25 июн. На севере столицы началось благоустройство территории вблизи транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Ховрино», там появятся новые детские и спортивные площадки, создадут широкие тротуары и разобьют 6 тысяч квадратных метров газонов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Работы пройдут на площади в 11 гектаров. Для безопасности пешеходов и водителей строители уже выставили ограждения и установили временные знаки, предупреждающие о ремонте, организовали пути обхода.

«В настоящее время рабочие приступили к демонтажу бордюрного камня и покрытия тротуаров, прокладке кабельной линии, а также к устройству пешеходных дорожек. На отдельных участках улицы уже началась установка нового бордюрного камня. Его протяженность составит более 36,5 тысяч метров», — отметил представитель пресс-службы департамента капитального ремонта города.

На улице Дыбенко, ведущей к ТПУ, расширят тротуары. Пешеходные дорожки замостят. Еще 1,2 тысячи квадратных метров дорожек проложат на месте тропинок на газонах. Также заменят асфальтобетонное покрытие проезжей части на улице Дыбенко. Его площадь составит почти 68 тысяч квадратных метров. Новое полотно площадью 7 тысяч квадратных метров уложат и на парковках.

Кроме того, здесь появятся новые фонари и уличные торшеры с энергосберегающими лампами, лавочки и урны. Также разобьют 6 тысяч квадратных метров газонов, а осенью высадят деревья и кустарники.

Детские и спортивные площадки, зоны тихого отдыха и уличных тренажеров модернизируют. Также здесь появится площадка для выгула собак. А для велосипедистов обустроят дорожку протяженностью пять километров.

«В состав ТПУ «Ховрино» входит одноименная станция метро. После ее открытия количество пешеходов на улице Дыбенко значительно увеличилось. Кроме того, здесь располагаются конноспортивная база ЦСКА и небольшой сквер Березовая Роща. Благодаря благоустройству улучшится транзитная функция улицы Дыбенко, а придомовая территория и прилегающее городское пространство станут более комфортными для отдыха и прогулок», — добавил представитель пресс-службы.

К улице Дыбенко примыкает Химкинский лесопарк, где любят отдыхать жители района. Для удобства горожан через него проложат более 3 километров пешеходных дорожек.

Также появится удобный пешеходный маршрут в район Западное Дегунино протяженностью 1,2 километра. Он пройдет по улицам Новая и Маршала Федоренко. На них обустроят тротуар, установят новые опоры освещения и разобьют газоны.