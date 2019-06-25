РИАМО - 25 июн. В единый день голосования, 8 сентября, в Подмосковье пройдет 31 избирательная кампания в советы депутатов, из них 27 – основные выборы, четыре – дополнительные, сообщил РИАМО председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

«Выборы будут проходить в 31 городском округе, в том числе семи, образуемых путем объединения», — сказал Березкин.

Он уточнил, что по итогам выборов будут замещены 584 мандата.

Березкин добавил, что выборы будут организовывать 28 территориальных избирательных комиссий и три муниципальные избирательные комиссии – в Ивантеевке, Реутове и Королеве.

«Количество участковых избирательных комиссий 1506», — уточнил председатель Мособлизбиркома.

По его словам, количество избирателей превышает 2,033 миллиона человек.

Березкин напомнил, что на данный момент назначено проведение 27 избирательных кампаний. Пока не назначены выборы в Воскресенске, Лотошино, Пушкинском округе, Сергиево-Посадском округе.