РИАМО - 25 июн. В Сеуле прошли бизнес-встречи представителей Московской области и деловых кругов Республики Корея, на них обсудили сотрудничество в сферах автомобилестроения, туризма и фармацевтики, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов и заместитель министра инвестиций и инноваций области Антон Логинов побывали с бизнес-миссией в Корее. В Сеуле они провели встречи с представителями деловых кругов республики и поучаствовали в российско-корейском деловом и инвестиционном совете, организатором которого выступило Корейское агентство содействия торговли и инвестициям (КОТРА).

«В ходе встречи с исполнительным вице-президентом КОТРА Ким Санг Муком Вадим Хромов и Антон Логинов коснулись развития сотрудничества в сфере автомобилестроения и фармацевтического производства. <…> Кроме того, затронули тему развития сферы туризма и гостиничного бизнеса в Подмосковье», - уточняется в сообщении.

Представители Московской области пригласили корейский бизнес познакомиться со всеми возможностями новых инфраструктурных площадок: индустриального парка «Есипово» в Солнечногорске, где сейчас разместился опорный резидент, завод холдинга Mercedes-Benz, и фармацевтического кластера в Пущине.

Как отметил Хромов, Корея является одним из стратегических партнеров Московской области и входит в топ-10 крупнейших инвесторов региона с общим объемом инвестиций свыше 700 миллионов долларов США.

«С каждым годом товарооборот Московской области с Республикой Корея увеличивается более чем на 20%, по итогам 2018 года он составил 692,8 миллиона долларов. На территории Подмосковья зарегистрировано около 20 предприятий с участием корейских инвестиций», - подчеркнул зампред правительства Подмосковья.

Он напомнил, что на территории Рузы находится предприятие концерна LG Electronics – это самый большой завод в Европе по производству бытовой техники и электроники с объем инвестиций более 400 миллинов долларов, обеспечивающий более 1000 рабочих мест жителям Подмосковья.

«В августе этого года будет введен новый производственно-складской комплекс LG с объемом инвестиций 30 миллионов долларов», - прокомментировал Хромов.