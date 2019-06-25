РИАМО - 25 июн. Более 2 тысяч девятиклассников приняли участие во втором (очном) этапе экзамена для зачисления в ИТ-классы столицы, зачисление прошедших испытание пройдет в августе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Школьники выполняли задания на знание теоретических основ информатики, базовых алгоритмических структур и языков программирования. Девятиклассников, которые показали лучшие результаты, в августе зачислят в ИТ-классы», – говорится в сообщении.

Перед туром у школьников была возможность потренироваться. На сайте проекта есть демонстрационная версия вступительных испытаний.

ИТ-классы откроются в столичных школах 1 сентября. Площадки выбирали таким образом, чтобы изучать информационные технологии на продвинутом уровне могли дети из разных районов города. Полученные навыки помогут ребятам освоить основы самых востребованных профессий до поступления в вуз.

В учебных заведениях появятся ИТ-полигоны. В специально оборудованных пространствах будут проводить занятия по программированию, прототипированию, робототехнике, моделированию, сетевому администрированию и другим дисциплинам.

На заочный этап вступительных испытаний, который проводился 17 июня, зарегистрировались более 3 тысяч москвичей. Лучшие прошли во второй тур.

Партнерами проекта и разработчиками программ стали ведущие отечественные ИТ-компании и российские вузы – Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Московский политехнический университет.