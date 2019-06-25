РИАМО - 25 июн. На III Форуме социальных инноваций регионов более 50 учителей из разных городов России присоединились к «Московской электронной школе» (МЭШ), проект для учителей, детей и их родителей презентовали на стенде «Город образования», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Московская электронная школа» — огромная платформа, которая предоставляет все современные возможности для того, чтобы развивать и повышать качество нашего образования, а для учителей это огромная возможность проявить свои творческие способности», — отметил учитель английского языка школы Якутска Виктор Шишигин.

На стенде департамента образования и науки Москвы были представлены проекты в сфере предпрофессионального образования, оборудование инженерных, медицинских и академических классов, современные решения по обустройству пространства дошкольных групп, уникальные технологии и методики работы с детьми дошкольного возраста.

Все желающие могли узнать о проекте «Взаимообучение школ» и пройти диагностику по химии, астрономии и стереометрии, используя возможности виртуальной реальности.

В этом году форум впервые проводился в открытом формате, и за три дня его посетили более 35 тысяч человек. Участникам были презентованы современные технологии и инновации социальной сферы Москвы. Представители столичной системы образования провели мастер-классы.

На сегодняшний день МЭШ — это более тысячи учебников и пособий, свыше 38 тысяч сценариев уроков и более 63 тысяч интерактивных образовательных приложений. Благодаря «Московской электронной школе» ученики могут самостоятельно готовиться к урокам, а родители — контролировать их посещение и успеваемость.

С недавнего времени проект стал доступен по всему миру. Теперь педагоги, разработчики ИТ и профильные специалисты из любого города могут полноценно использовать ресурсы библиотеки МЭШ и загружать собственные материалы. За три месяца библиотекой МЭШ воспользовались более 63 тысяч человек не из Москвы.