РИАМО - 25 июн. В Северо-Восточном административном округе Москвы откроется новое учебное заведение, школа с лингвистическим уклоном появится в Отрадном, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Объект образования возводится в Отрадном на участке площадью 1,3 гектара. Он представляет собой четырехэтажное здание и состоит из двух блоков – детского сада на 150 мест и общеобразовательной школы на 350 учеников», – заявила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Образовательный центр построят в ЖК «Поколение». Закончить строительство планируется в 2020 году.

Детский сад будет размещен на первом этаже здания. Школьные помещения – со второго по четвертый этаж. Там также будут работать мастерские, лаборатории, актовый и спортивный залы, столовая и медицинский пункт. Предполагается, что школа будет функционировать в режиме полупансиона. Вход в каждое из учреждений будет автономным, это повысит безопасность пребывания воспитанников.

Для создания в школе особой развивающей среды привлекут тьютор-психологов. У каждого класса будет персональный наставник. А в образовательном процессе акцент сделают на изучении иностранных языков. Английский ученикам будут преподавать с первого класса, с четвертого к нему добавится второй иностранный язык.

Воспользоваться услугами нового образовательного комплекса смогут все жители района.

«Поколение» – жилой комплекс комфорт-класса. Его возводят между Сигнальным и Нововладыкинским проездами. В состав комплекса входят четыре жилых дома. В эксплуатацию уже сданы три корпуса. Весь комплекс, включая объекты инфраструктуры, будет реализован в 2020 году.