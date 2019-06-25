РИАМО - 25 июн. Столичная прокуратура взяла на особый контроль расследование дела грабителя, который предлагал всем своим жертвам отравленную газировку, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы прокуратуры Москвы.

В столице задержали молодого человека, который, знакомясь с потенциальными жертвами на улице и завязывая беседу, предлагал выпить отравленные пиво или газировку из его банки, а затем грабил их. Некоторые пострадавшие впали в кому. Всего отравились свыше 20 человек.

«Прокуратура Москвы поставила на контроль результаты расследования уголовного дела. Районным прокурорам дали указание проверить, как правоохранительные органы реагировали на факты отравлений», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящее время задержанный молодой человек проходит по делу как подозреваемый.