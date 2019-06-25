РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 25 июн. Представители администрации подмосковного Красногорска и муниципального предприятия «РСП» подарили Красногорскому социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних песочницу на детскую площадку, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Ребятам из реабилитационного центра для несовершеннолетних сделали полезный подарок. 24 июня заместитель главы администрации горокруга Красногорск по развитию территорий Анатолий Миначенков совместно с директором МУП «РСП» Георгием Габескирией подарили центру новую песочницу», – говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительно подарок согласовали с директором учреждения Наталией Горловой.

«Сегодня в центре находятся 10 детей от 8 до 11 лет. Летом они активно проводят время на свежем воздухе, в том числе и на детской площадке, где не хватало нового резервуара для песка», – заключается в сообщении.