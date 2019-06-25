РИАМО - 25 июн. В Москву из Санкт-Петербурга переехало собрание Екатерининского корпуса дворца Монплезир, в царицынский Большой дворец перевезено более 750 экспонатов эпохи Александра I – мебель, фарфор, живопись, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Здесь (в Большом дворце «Царицына») их можно будет увидеть до 2021 года, пока в здании Екатерининского корпуса проходит реставрация. <…> На выставке в «Царицыне» воссоздано убранство пяти интерьеров Петергофского дворца, передающих атмосферу придворного стиля первой половины XIX века: парадные зал и спальня, кабинет, малая и зеленая комнаты», – говорится в сообщении.

Представленные в залах мебель, художественный металл и малая пластика, фарфор и стекло, живопись и графика в полной мере отражают основные тенденции развития русского интерьера эпохи Александра I.

Главная роль в создании обстановки в стиле ампир отводилась мебели. Особенностью стиля стало заимствование античных образцов. Распространились слегка изогнутые, серповидные ножки точь-в-точь как у древнегреческих стульев (клисмосов), появились кушетки, сделанные на манер античного ложа, а облик часто повторяемого в ампире кресла с полукруглой сплошной спинкой (корытца) был скопирован с древнеримских прототипов.

«Самые шедевральные мебельные гарнитуры той эпохи создавались ведущими архитекторами, которые вместе со строительством занимались и декорированием дворцовых интерьеров. На выставке показана мебель таких зодчих, как Карл Росси, Андрей Воронихин, Василий Стасов», – уточняется в материале.

Не отставал от них и ведущий мебельный мастер Санкт-Петербурга Генрих Гамбс, воспетый Пушкиным и Ильфом с Петровым. Несколько его работ также представлены в экспозиции.

«Парадный зал – единственное пространство выставки, в котором главенствующая роль принадлежит не мебели. При Александре I в обиход аристократии вошел новый гастрономический распорядок дня: в отличие от екатерининской эпохи званый ужин стал важнее обеда, а число перемен блюд уменьшилось с восьми до четырех», – подчеркивается на сайте.

Один из лучших фарфоровых сервизов александровского ампира, созданный на Императорском фарфоровом заводе в первой трети XIX века, представлен на выставке. Первоначально он был известен как «Десертный сервиз с изображением на оном российских костюмов», но со временем громоздкое название сократилось до «Гурьевского» по фамилии заказчика – управляющего кабинетом Его Императорского Величества графа Гурьева.

Сервиз на 50 персон был сделан в единственном экземпляре. В каком-то смысле он был парафразом французского «Олимпийского сервиза», который был подарен Александру I Наполеоном в память о заключении Тильзитского мира.

Также на столе парадного зала представлен хрустальный «Гранный» сервиз. Он был заказан в 1800 году Павлом I на стекольном заводе в Уотерфорде (Ирландия), но добрался до России уже после убийства императора. Кроме того, на выставке демонстрируются предметы из парадных сервизов, созданных в конце XVIII – начале XIX века – «Кабинетского», «Бабигонского», «Ропшинского», «Охотничьего».

«Кроме фарфора и стекла, в парадном зале можно увидеть два величественных ростовых изображения из исторической петергофской коллекции. На этих портретах, размещенных друг напротив друга, запечатлены царственные бабушка и внук — Екатерина II и Александр I», – поясняется в сообщении.

«Портрет императрицы Екатерины II с аллегорическими фигурами Крепости и Истины» представлен в копии неизвестного художника, которая по времени написания близка к оригиналу 1793 года Иоганна Баптиста Лампи-старшего. Австрийский живописец изобразил Екатерину в золотистой мантии с горностаевой оторочкой поверх платья с васильками и кружевным воротником.

«Портрет императора Александра I» кисти английского художника Джорджа Доу, написанный в 1823 году, показывает перемены, произошедшие с парадным портретом с екатерининских времен. Кроме фигуры императора, одетого в темно-зеленый вицмундир Кавалергардского полка, на нем практически нечего разглядывать. Здесь нет сложных драпировок и аллегорий, а единственная деталь, подчеркивающая вклад монарха в историю, – награды на его груди.

Всего из Петергофа привезли 18 живописных работ. Кроме нескольких портретов особ императорской крови, на выставке представлены пара картин на мифологические сюжеты и несколько пейзажей.

Также на выставке представлены напоминающие о «грозе двенадцатого года» бронзовые бюсты Наполеона и Александра I, пресс-папье, сделанное из ядер, подобранных на Бородинском поле, статуэтки ополченца и казака. В экспозиции есть еще два медных медальона: «Сражение при высотах Катцбахских», «Бегство Наполеона за Неман» графа Федора Петровича Толстого, который предпочел искусство военной карьере.